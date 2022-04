Peter Garnry (Saxo): ‘Hoe Netflix weer kan groeien’

Netflix was meer dan tien jaar een onstuitbare groeimachine, maar daar kwam in het eerste kwartaal van 2022 een einde aan. Het videostreamingbedrijf verloor 200.000 betalende abonnees. Hoe kan Netflix weer gaan groeien? De Visie van Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank.

Netflix verwachtte zelf in het afgelopen kwartaal 2,5 miljoen abonnees toe te voegen, maar sloeg daarmee de plank helemaal mis. Even afgezien van het verlies van 700.000 abonnees in Rusland. Bovendien voorspelt Netflix een verlies van 2 miljoen betalende abonnees in het tweede kwartaal, terwijl een eerdere raming uitging van +2,5 miljoen. De markt schrok en stuurde het Netflix-aandeel dinsdagavond nabeurs 26% omlaag naar niveaus die 65% onder de all-time high van eind 2021 lagen.

Zowel analisten als het bedrijf zelf hebben moeite om het post-pandemische beeld te begrijpen en vooral het concurrerende landschap dat aan het veranderen is met e-sports en gaming, maar ook de impact van hogere inflatie. Terwijl sommige huishoudens kunnen overschakelen op goedkopere consumptiegoederen wanneer zij met inflatie worden geconfronteerd, zijn de prijzen van videostreamingdiensten allemaal even hoog en bieden zij hetzelfde product aan.

Wat zijn de drijvende krachten die Netflix naar een interessant groeitraject kunnen trekken?

Reclamemodellen

Netflix zou gevarieerde modellen voor abonnees kunnen invoeren. Een gratis reclamemodel als instap, gevolgd door een reclamemodel met minder reclame maar een kleine maandelijkse betaling. Ten slotte het reclamevrije model met het duurste abonnement. Dit zou de distributie kunnen verbreden en meer inkomsten uit hun wereldwijde klantenbestand kunnen halen.

Wachtwoorden beperken

Netflix heeft een groot probleem met het delen van wachtwoorden. Volgens sommige schattingen is het aantal gebruikers dat een wachtwoord heeft uitgeleend aan betalende gebruikers drie keer zo hoog als betalende gebruikers. Door deze praktijk moeilijker te maken, kunnen de inkomsten weer wat stijgen.

E-sport en gaming

Met bijna een kwart miljard betalende klanten zou Netflix meer kunnen doen om zijn distributie te benutten. Het bedrijf heeft eerder gezegd dat zijn grootste concurrentiedreiging afkomstig is van e-sports en gaming. Als Netflix zichzelf ziet als een entertainmentbedrijf in plaats van een videostreamingdienst die films en series maakt, dan zou het zich meer kunnen richten op e-sport streaming en zelfs gaming op het platform.

Eigen producties verbeteren

Hoewel Netflix hier niet op inging, is het een feit dat de kwaliteit van Netflix-producties het afgelopen jaar is verslechterd. Het bedrijf heeft te weinig hits geproduceerd, wat gevaarlijk is op de langere termijn en moet worden veranderd.

Geschreven door: Peter Garnry Peter Garnry is hoofd Aandelenstrategie bij Saxo Bank

