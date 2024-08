Peter Garnry (Saxo): ‘Nvidia nog steeds een solide beleggingscase’

Nvidia presenteerde woensdagavond een beter dan verwachte omzet en winst over het fiscale tweede kwartaal. Maar de verwachtingen bij beleggers waren nog hoger gespannen, gezien de eerste marktreactie nabeurs. Die nog hogere verwachtingen zijn duidelijk niet waargemaakt, zegt Peter Garnry, aandelenstrateeg van Saxo. Toch blijft Nvidia nog steeds een aantrekkelijk fonds voor beleggers.

“De marktreactie nabeurs op de cijfers had te maken met de wat achterblijvende vooruitzichten voor het lopende kwartaal. Die werden door het management tijdens een conference call uit de doeken gedaan.

Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers was er ook enige nervositeit rond de Blackwell-chip, aangezien Nvidia al had toegegeven dat er enkele ontwerpfouten waren die het productieschema hadden uitgesteld. Het risico was dat de problemen groter waren dan aanvankelijk werd verwacht. Maar op basis van Nvidia’s vooruitzichten voor de Blackwell-chips in termen van productie-opstart en inkomstengeneratie, blijkt dat er een probleem was, maar niet iets dat de hele productie van Blackwell-chips deed ontsporen.

Over het algemeen zouden beleggers tevreden moeten zijn met de resultaten en vooruitzichten van Nvidia. Het bevestigt dat er waarschijnlijk een nieuwe AI-investeringsgolf zal komen, aangezien de grote technologiebedrijven zwaar zullen investeren in de nieuwe Blackwell-chips. Ze zijn energiezuiniger en hebben aanzienlijk meer rekenkracht hebben voor zowel training als inferentie. Een andere conclusie is dat de concurrentie nog lang niet in de buurt komt van het overnemen van marktaandeel van Nvidia. Dus ziet de beleggingscase er nog steeds solide uit.”

