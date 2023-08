Peter Garnry (Saxo): ‘Winstgroei al 3 kwartalen negatief’

De economische groei in Europa is de laagste sinds de jaren 2011-2013, als we de eerste maanden van de pandemie buiten beschouwing laten. Een nieuwe energiecrisis in Europa kan daarnaast deze winter niet worden uitgesloten. Om erger te voorkomen, moet met name Duitsland op economisch terrein worden wakker geschud, meent Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank.

De winstgroei in Europa is al drie kwartalen negatief. Dat werd bevestigd tijdens de bekendmaking van de cijfers over het tweede kwartaal. Terwijl Duitsland terugkeert als de ‘zieke man van Europa’ hebben de Europese aandelenwaarderingen hun grootste discount ten opzichte van Amerikaanse aandelen sinds 2006 bereikt. Dat geeft aan dat beleggers nog nooit zo negatief zijn geweest over Europa versus de VS.

Slechtste economische activiteit sinds jaren van eurocrisis

De Europese economische groei kromp in september 2022 sterk, toen de hoge grondstofprijzen en vooral de torenhoge energieprijzen het consumentenvertrouwen verminderden en de industriële productie onrendabel maakten. Dankzij een uitzonderlijke winter met bovengemiddelde temperaturen kwam Europa de energiecrisis te boven.

Toen de grondstofprijzen in 2023 daalden en de Amerikaanse consumptie onverminderd sterk bleek, trok de economische activiteit in Europa in januari en februari weer aan. Maar tegen juni zakte ze weg en werd negatief. Vorige maand was er een kleine verbetering in de economische activiteit, maar de geschatte bbp-groei op kwartaalbasis was nog steeds -0,56%. Het voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden is gedaald naar -0,3%. Dit is het laagste activiteitsniveau, de eerste maanden van de pandemie niet meegerekend, sinds de eurocrisisjaren van 2011-2013.

Aandelenwaarderingen stellen beleggers voor een raadsel

De lagere economische groei in Europa heeft ook invloed gehad op de winstgroei. Deze ontwikkeling, in combinatie met de opwinding over AI-technologie die gunstig is voor Amerikaanse technologieaandelen, heeft Europese aandelen naar de grootste discount ten opzichte van Amerikaanse aandelen geduwd sinds januari 2006. Beleggers waarderen Europese aandelen met een korting van 35% ten opzichte van de verwachtingen voor de komende twaalf maanden. Met andere woorden: Amerikaanse aandelen zijn geprijsd voor perfectie ten opzichte van Europa. De tegendraadse belegger zou dus geneigd zijn om Europa te overwegen ten opzichte van de VS, ondanks de groeiproblemen in Europa.

Beleggers krijgen in Europa waarde voor hun geld aangeboden, maar dat gaat gepaard met risico’s. Het continent nadert snel zijn tweede verjaardag van de oorlog in Oekraïne. De structurele groeiproblemen van Duitsland kunnen het continent tegenhouden, tenzij Berlijn wakker wordt geschud door de nieuwe geopolitieke realiteit van het fragmentatiespel. De energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het afsnijden van de energiehandel met Rusland is nog niet opgelost en kan Europa nog een paar jaar blijven achtervolgen. Europa’s gebrek aan snelgroeiende technologiebedrijven is een ander risico.

Duitse industrie klaagt over slecht industriebeleid

Duitsland werd in de jaren ’90 en tot 2005 vaak door de buitenlandse pers bestempeld als de ‘zieke man van Europa’, omdat de structureel hogere werkloosheid en lage groei deel uitmaakten van de jaren na de eenwording. De uitdrukking is onlangs weer gaan leven nu de Duitse economie drie kwartalen op rij een negatieve of vlakke groei van het BBP heeft laten zien en de industrie klaagt over het slechte industrie- en energiebeleid.

Een zwak Duitsland is duidelijk slecht voor de Europese groei. Beleggers die inzetten op Europese aandelen moeten hopen dat Berlijn wakker wordt in het nieuwe tijdperk van geopolitiek en zich realiseert dat het zijn economische model drastisch moet veranderen en zwaar moet investeren in die verandering.

