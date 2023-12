Peter Garny (Saxo): ‘Wel of geen recessie in 2024’

2023 was een interessant jaar op de financiële markten. De langverwachte recessie was nergens te bekennen. Ook bleven de rentetarieven stijgen, nam de AI-hype toe en kwamen goud en olie in beeld. Nu we 2024 bijna ingaan, draait alles om de vraag of we in het nieuwe jaar een recessie zullen zien en welke acties dat van de centrale banken zal vergen.

Voeg daarbij de toenemende macro-politieke onzekerheid door de aanhoudende conflicten in Oekraïne en Gaza en verkiezingen in bijvoorbeeld de VS en het Verenigd Koninkrijk. Zo hebben we een nieuw jaar, waarin het lijkt alsof er van alles kan gebeuren op de financiële markten.

Om het jaar zo goed mogelijk te beginnen, vertellen de experts van Saxo Bank op het gebied van beleggingscategorieën in het kort wat de belangrijkste gebeurtenis in 2023 was en hoe zij 2024 zien wat betreft prestaties, trends en waar beleggers op moeten letten binnen hun beleggingscategorie.

Belangrijkste gebeurtenissen in 2023

Aandelen door Peter Garnry

“De hype rond generatieve AI-systemen zoals ChatGPT, die de stand van de S&P 500-index heeft opgedreven tot de hoogste ooit.”

Obligaties door Althea Spinozzi

“Een bloeiende economie in de VS was verreweg de grootste verrassing van 2023. Dat stelde de Federal Reserve in staat om de rente verder te verhogen dan de markten hadden verwacht.”

Valuta door Charu Chanana

“Een uitgestelde recessie was verreweg de grootste verrassing van 2023. En hoe lang het hoger-voor-langer duurde.”

Grondstoffen door Ole Hansen

“De veerkracht van goud in een periode van sterk stijgende obligatierendementen en de strijd op de oliemarkt tussen speculanten die op zoek zijn naar lagere prijzen.”

De verwachtingen voor 2024 in termen van 1) prestaties, 2) trends die de markt zullen sturen en 3) waar beleggers op moeten letten:

Aandelen door Peter Garnry

“De grote vraag qua performance is of we een recessie krijgen of niet. Dat is volgens mij ongeveer 50/50.” “Ik verwacht dat AI en groene transformatie belangrijke aandelenthema’s zullen zijn in 2024, waarbij de beleidsrentes van de Fed en de Chinese economie belangrijke factoren zullen zijn.” “Aandelenbeleggers moeten opletten of we wel of geen recessie krijgen, want dat zal een belangrijke indicator zijn voor de richting van de beleggingsklasse.”

Obligaties door Althea Spinozzi

“Ik verwacht dat de rentecurve in de VS steiler zal blijven en dat hoogwaardige obligaties beter zullen presteren dan risicovolle activa.” “Een vertragende economie en een minder agressief monetair beleid zullen uiteindelijk gunstig zijn voor de obligatiemarkten.” “Beleggers in vastrentende waarden moeten letten op inflatie, groei, begrotingstekorten en hoe centrale banken reageren op een steeds veranderende economische en politieke omgeving.”

Valuta door Charu Chanana

“De dollar zal in 2024 waarschijnlijk onder druk komen te staan nu de Fed zich minder havikachtig opstelt, maar we moeten afwachten hoe de groei buiten de VS zich ontwikkelt.” “Carry trades trokken in 2023 de aandacht, maar wereldwijde renteverlagingscycli zullen dit een minder aantrekkelijke forexstrategie in 2024 maken.” “Een wild card volgend jaar is geopolitiek, met name conflicten en verkiezingen. Daar lijkt stemmen tegen de zittende macht een norm te zijn geworden. Dat kan gevolgen hebben voor de valutahandel.”

Grondstoffen door Ole Hansen

“2024 zou het jaar van de metalen kunnen worden, niet in de laatste plaats goud, zilver en koper, gedreven door lagere obligatierendementen, renteverlagingen en verstoringen van het aanbod.” “De economische vooruitzichten voor China en de VS en of de VS een zachte of harde landing zullen meemaken, zijn cruciaal voor grondstoffen zoals energie.” “Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat grondstoffen met een krap aanbod kunnen stijgen, zelfs als de economische vooruitzichten er minder rooskleurig uitzien.”

