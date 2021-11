Peter Louwe wint Crypto Quiz

Peter Louwe is de winnaar van de Crypto Quiz die werd gehouden tijdens de BeleggersFair 2021 op 15 oktober. Vorige week vrijdag mocht hij zijn prijs in ontvangst nemen.

De Crypto Quiz werd georganiseerd door Mercury Redstone in samenwerking met de BeleggersFair. Deelnemers moesten vier vragen beantwoorden over cryptovaluta. Peter Louwe beantwoorde alle vragen correct en won daarmee de quiz.

Afgelopen vrijdag vond de prijsuitreiking plaats. Boudewijn Rooseboom (links op de foto), Managing Partner van Mercury Redstone, feliciteerde de blije winnaar met zijn welverdiende prijs: 500 euro plus een jaar lang gratis indexbeleggen.

Mercury Redstone

Beleggen in crypto-assets is onzeker en risicovol, maar het creëert natuurlijk tegelijkertijd de kans op een mooi rendement. Geen wonder dat veel mensen erin beleggen of overwegen dat te doen. Maar welke keuzes maak je daarbij? Wat is veilig? Wat levert rendement op?

Het door Mercury Redstone geïntroduceerde indexbeleggen is een laagdrempelige en betrouwbare oplossing voor iedereen. Een breed gespreide index-portefeuille vergroot de kans op optimale waardestijging. Daarnaast zijn de kosten van indexbeleggen laag met als gevolg meer nettorendement.

Open nu een account en probeer de eerste twee weken geheel gratis.

Of kijk op de website voor meer informatie over indexbeleggen in crypto-assets en hoe u kunt deelnemen.

