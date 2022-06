PGIM: ‘Crypto’s een slechte keuze’

De recente crash op de cryptomarkten bewijst dat cryptovaluta’s een slechte keuze zijn voor langetermijnbeleggers. Directe beleggingen in cryptovaluta’s bieden institutionele belegger weinig voordelen, terwijl ze aanzienlijke volatiliteit en risico’s met zich meebrengen. Dat stelt PGIM.

“Als langetermijnbelegger en fiduciaire manager toetsen wij beleggingsmogelijkheden op drie criteria, voordat we deze opnemen in onze portefeuilles. Ten eerste moet het een duidelijk regelgevingskader hebben, ten tweede moet het op een effectieve store of value zijn en tenslotte moet het een voorspelbare correlatie hebben met andere beleggingscategorieën,” zegt PGIM CEO David Hunt. “Cryptovaluta’s voldoen momenteel aan geen van deze drie criteria. Het is veel meer een gok dan een investering.”

Het onderzoek van PGIM ontkracht de volgende mythes rond crypto’s:

• Cryptomunten blijken geen effectieve hedge tegen inflatie. In 2021 bewoog de prijs van bitcoin en andere cryptovaluta’s slechts korte tijd mee met de inflatie, alvorens sterk te dalen. Goud daarentegen heeft sinds de jaren zeventig aangetoond dat het een effectieve en betrouwbare inflatiehedge kan zijn.

• Bitcoin is geen effectieve safe-haven. De grootste cryptovaluta was geen stabiliserende kracht in het begin van 2020 toen de wereldwijde aandelenkoersen in een neerwaartse spiraal terechtkwamen als gevolg van wereldwijde lockdowns door COVID. Het hield veel minder van zijn waarde vast dan conventionele safe-havens.

• Cryptomunten botsen met ESG-doelstellingen. Een enkele transactie op de bitcoin blockchain staat gelijk aan 2 miljoen transacties op het Visa netwerk. Het verbruikt ruwweg dezelfde energie die nodig is om een gemiddeld Amerikaans huishouden gedurende meer dan twee maanden van stroom te voorzien. Daarnaast, vanuit bestuurlijk oogpunt maakt de anonimiteit en de moeilijkheid om de identiteit van eigenaars te achterhalen het bij uitstek een ruilmiddel voor illegale activiteiten.

Recente voor risico gecorrigeerde rendementen verschillen niet veel van andere beleggingscategorieën, maar met frequentere en grotere drawdowns. Bovendien vormen de onzekere regelgevingsachtergrond en de significante zorgen op het gebied van ESG voor aanzienlijk extra tegenwind voor langetermijnbeleggers. ”Wij zien dan ook geen reden om cryptovaluta in onze institutionele portefeuilles op te nemen”, zegt PGIM Head of Thematic Research Shehriyar Antia.

“De grote hype is rond de cryptomunten zelf, maar het is de onderliggende technologie waar wij de meest interessante beleggingskansen zien,” zegt Taimur Hyat, chief operating officer voor PGIM. “Bedrijven die blockchain toepassingen mogelijk maken in de ‘echte wereld’, zoals het afwikkelen van transacties, het voorkomen van fraude en het tokeniseren van echte activa, bieden aanzienlijk meer mogelijkheden voor het creëren van waarde in het komende decennium. Het oude principe dat als er een goudkoorts is je moet investeren in schoppen en pikhouwelen, is ook nu van toepassing.”

