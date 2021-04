ABN Amro: ‘Huizenprijs stijgt dit jaar 7,5%’

De huizenprijs zal dit jaar 7,5% stijgen. De Visie van Philip Bokelow, econoom bij ABN Amro.

Eerder gingen wij nog uit van een stijging van 5%. Voor volgend jaar houden wij rekening met een stijging van 2,5% in plaats van 1%. De ramingen voor het aantal transacties laten wij vooralsnog ongewijzigd. De transactiecijfers over de eerste twee maanden van het jaar vielen weliswaar hoog uit. Wij denken echter dat dit tijdelijk is, omdat starters tot 35 jaar hun aankoop in verband met de per 1 januari lagere overdrachtsbelasting over het jaar heen hebben getild. Dit jaar dalen de woningaankopen met 10%, volgend jaar met 5%.

Transacties

Het aantal transacties zal dalen doordat de werkloosheid naar verwachting zal oplopen. Als de overheid haar steunmaatregelen intrekt op het moment dat de economie weer opengaat, zullen bedrijven reorganisaties doorvoeren en volgt baanverlies. Zwakkere inkomensvooruitzichten zullen een weerslag hebben op de woningmarkt, eerst via een afname van het aantal transacties, daarna via een zwakkere prijsstijging. Naast de verwachte verslechtering van de arbeidsmarkt is er nog een reden om een afname van het aantal transacties te verwachten: het gebrek aan nieuwbouw. Mede in verband met de slepende stikstofcrisis zijn er de laatste jaren weinig bouwvergunningen verstrekt. De beperkte doorstroom naar een nieuwbouwwoning remt de transacties bij bestaande woningen.

Tekort

Het gebrek aan nieuwbouw draagt bij aan hogere waarderingen op de huizenmarkt, zeker wanneer de vraag sterk is zoals nu. De vraag naar woningen is toegenomen doordat de pandemie het belang van een goede woning onderstreept, doordat de overheid aanpassingen heeft doorgevoerd, waaronder de verlaging van het overdrachtsbelastingtarief, maar bovenal doordat de lage hypotheekrente de hypotheeklasten omlaag heeft gedrukt en zo heeft bijgedragen aan een betere betaalbaarheid.

Meevaller rente

De afgelopen maanden jaar dreigde de overheidsrente op te lopen door de hogere inflatie. Maar de ECB stelde paal en perk aan deze rentestijging door op nog grotere schaal schuldtitels op te kopen. Het vastberaden optreden van de ECB sterkt onze verwachting dat de hypotheekrente voorlopig laag blijft. Maar het gunstige effect van de lage rente op de huizenmarkt kalft wel af als de rente niet nog verder daalt. Daarom, en omdat wij niet uitsluiten dat het komend kabinet gehoor geeft aan de oproep van onder andere DNB om de fiscale begunstiging van de eigen woning aan te passen, gaan wij uit van een wat lagere prijsstijging volgend jaar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Economen ABN Amro Het Economisch Bureau van ABN Amro geeft regelmatig een schets van de stand van zaken, en de vooruitzichten, van 11 sectoren met in totaal 76 branches.

Bekijk alle 69 berichten van Economen ABN Amro

Terug naar het nieuws overzicht