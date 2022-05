Philip Bold (Ethenea): ‘Sell in May’

“Verkoop in mei en ga weg” is een populair gezegde uit de financiële wereld. Het wordt vaak gevolgd door “…maar vergeet niet om in september terug te keren”. Deze zogezegde wijsheid raadt beleggers aan de aandelenmarkten tussen (eind) mei en (eind) september de rug toe te keren.

Uit het gemiddelde jaarlijkse verloop van de Amerikaanse aandelenmarkt in de voorbije 30 jaar blijkt dat er niet erg veel gebeurt in de periode die beleggers volgens het gezegde moeten vermijden. “De reden voor de relatief vlakke prestaties is het vakantieseizoen,” aldus Philip Bold, Porfolio Manager bij Ethenea . “Tussen juni en september doen beleggers doorgaans minder transacties en zijn er minder bedrijfsimpulsen.”

Het gemiddelde rendement in deze periode is weliswaar minder sterk, maar toch nog positief. Philip Bold : “Een belegger die tussen juni en september uit de aandelenmarkt stapt, doet het, zoals het spreekwoord zegt, minder goed dan een belegger met een buy and hold-aanpak.”

Hoewel een systematische evaluatie van een dergelijk fenomeen van veel factoren afhangt, waaronder de desbetreffende periode, de keuze van de index en de precieze methodologie, toont dit voorbeeld voldoende aan dat veralgemeningen gewoonlijk met een korreltje zout moeten worden genomen. Zij houden geen rekening met de complexiteit van de aandelenmarkt. Dit geldt ook voor dit kalenderjaar, dat tot dusver afwijkt van het seizoenspatroon van het verleden. Philip Bold : “Essentieel voor een redelijke beoordeling van de algemene markt is veeleer de huidige context – evenals het gebruik van een heel gamma van betrouwbare economische, fundamentele en technische indicatoren

