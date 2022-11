Philips biedt meer dan menigeen denkt

Philips steeg gisteren met 7,0% tot 13,75 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 20 oktober 2020, toen de stijging 8,3% bedroeg.”

De grafiek voor de lange termijn (kwartaalbasis) laat zien waarom de reactie mede zo heftig was, omdat de high van 2021 overeenkomt met die van begin deze eeuw. Met enige fantasie kan worden gezegd dat in 20 jaar een dubbele top is gevormd. Philips was toen fundamenteel een heel ander bedrijf, maar voor een chartist is dat nauwelijks relevant.

Tijd nemen

De low van dit jaar ligt op vrijwel hetzelfde niveau als in 2011. De huidige trendlijnen zijn net als 20 jaar geleden negatief, maar dat heeft vooral te maken met de periode van de trendlijn. Het herstel van de trendlijnen kwam pas in 2006, wat aangeeft hoe lang het kan duren voordat het vertrouwen in een onderneming is hersteld.

Beleggers zullen hun tijd moeten nemen met Philips. Weerstanden liggen op 24, 36 en 48 euro voor de lange termijn.

Chart Philips op kwartaalbasis

