Philips doet te weinig om het tij te keren (blamage)

Philips heeft het mes in de organisatie gezet. Er verdwijnen evenveel banen (4.000) als de omzet dit jaar daalt (5%).

Over het afgelopen kwartaal daalde de omzet met 5% naar 4,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat was 1,5 miljard euro negatief. De problemen zijn onder meer tekorten aan onderdelen en grondstoffen. Philips heeft volgens de nieuwe topman Jakobs moeite om de toeleveringsketen op orde te krijgen. Jakobs zegt gelaserfocust te zijn op de bedrijfsvoering.

Het is niet waarschijnlijk dat het bij deze ene ingreep in de organisatie blijft. Het economische klimaat verslechtert en de belangrijke afzetmarkt China zal steeds meer producten van eigen bodem gaan gebruiken. Bovendien is het banenverlies mager/braaf vergeleken met de daling van de omzet. Het komt soft over.

Philips noteert 13,26 euro. Een aanval op de low van 10 euro uit 2009 is niet onwaarschijnlijk, maar beleggers moeten daar niet op wachten. Rustig kopen en in een dalende markt bijkopen. De koers is sinds begin 2021 met 73% gedaald. Een blamage voor het bedrijf, maar niet voor de alerte belegger die van de waanzinnige dip gebruik maakt om Philips te kopen.

Geschreven door: Eddy Schekman

