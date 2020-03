Philips gedaald, wat nu

Philips daalde gisteren met 1,32% en eindigde op 38,21 euro.

Investtech: “Dit was de achtste dag op een rij dat het aandeel daalde. De afgelopen week is het aandeel 10,86% gedaald. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn.”

Het ideale instapmoment nadert. Beleggers zouden kunnen beginnen met staffelen.

