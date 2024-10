Philips hard onderuit

Het aandeel Philips is hard onderuit gegaan met een verlies van 12,6% naar 25,77 euro.

Het concern heeft de groeiverwachting voor China naar beneden bijgesteld waardoor de omzetgroei voor het concern is verlaagd naar 0,5-1,5% tegen 3-5% eerder. Het is een pluspuntje dat andere markten wel een hogere groei hebben. “De onzekerheden uit de eerdere kwartalen zijn omvangrijker geworden en zullen waarschijnlijk aanhouden”, aldus het concern. De problemen in China zouden wel eens structureler kunnen zijn dan het bestuur verwacht.

Per saldo bleef de omzet op vergelijkbare basis vrijwel gelijk: 4,4 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (aangepast ebita) kwam uit op 516 miljoen euro, vergeleken met 456 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel is onveranderd 0,32 euro.

