Philips is (te) euforisch

Voor een handhaving van de opgaande beweging van het aandeel Philips zal de koers boven de dubbele top van 45 euro moeten uitkomen.

De gepubliceerde kwartaalcijfers zijn in ieder geval niet slecht met een stijging van de omzet met 10% tot 5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat steeg van 320 miljoen tot 476 miljoen euro. De aangepast winst per aandeel op basis van doorlopende activiteiten steeg naar 0,60 euro van 0,46 euro vorig jaar. Veel moet worden toegeschreven aan de sterke toename van de verkoop van beademingsapparaten en de daarbij horende hoge winstmarge (27%). Philips heeft zijn productiecapaciteit verhoogd van 30.000 naar 200.000 apparaten per jaar.

De opgebouwde kracht in het derde kwartaal is redelijk eenzijdig. Bovendien is deze groei gebonden aan een onaangename gebeurtenis, het coronavirus, dat eens zal zijn bestreden. Het is nog maar de vraag wat dan voor groei zal zorgen. Het lijkt dan ook euforisch dat het bestuur de doelstelling heeft verhoogd om in de periode 2021-2025 een omzetgroei te realiseren van minstens 5% per jaar. Eerder lag de doelstelling op 4%.

Bij een koers van 39,90 euro noteert het aandeel 38 keer de winst. Charttechisch is een doorbraak door de 45 euro positief, evenals de bodems die op een hoger niveau komen te liggen.

