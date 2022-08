Philips kopen?

De beademingsapparaten Philips hebben een nieuw probleem volgens de Amerikaanse Food and Drugs Administration. In bepaalde apparatuur is een verkeerd plastic gebruikt, waardoor chemische stoffen kunnen vrijkomen.

Philips wordt op hard wijze duidelijk onttroond. De koers is daarop hard vooruitgelopen. Begin vorig jaar noteerde het aandeel nog 51 euro. Nu staat het aandeel 67% lager op 16,74 euro. De trend staat nog onder druk, waardoor de koers nog steeds richting de lows van 2008-2011 van 11 euro kan gaan.

Beleggers zouden voor de lange termijn het aandeel gestaffeld kunnen kopen, idealiter bij een kentering van de koerstrend.

Natekst n.a.v. artikel op FD.nl: Philips is met het Openbaar Ministerie in de Verenigde Staten een schikking overeengekomen in een zaak rond draagbare patiëntenmonitoren, die aan de Amerikaanse strijdkrachten zijn geleverd. Philips betaalt een bedrag van 4,2 miljoen dollar om strafrechtelijke vervolging af te kopen. Philips verwacht binnenkort nog twee andere zaken in de Verenigde Staten te schikken. Om welke zaken het gaat, is niet bekend. Lees het volledige artikel: https://fd.nl/financiele-markten/1450289/philips-schikt-amerikaans-conflict-voor-4-2-mln-j4h2cawCfOJp .

Geschreven door: Eddy Schekman

