Philips ondanks scherpe daling trendmatig positief

Philips ging woensdag stevig onderuit, nadat de fabrikant van medische apparatuur opnieuw waarschuwde voor een zwakke vraag uit China. Gisteren verloor het nog eens 0,3%. Investtech meent desondanks dat het aandeel op de middellange termijn trendmatig positief is.

Investtech: “Philips daalde woensdag aanzienlijk met 11.1% en sloot op 24.08 euro. Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 28. oktober 2024, toen de daling 16.9% bedroeg. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 244 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat zeven keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht