Philips optimistischer, beleggers pessimistischer

Philips heeft in het tweede kwartaal meer winst en omzet behaald dan analisten hadden voorspeld.

De omzet steeg op jaarbasis met 9% tot 4,5 miljard euro. De winstmarge verdubbelde bijna van 5,2% naar 10,1% tegen een raming van 9,1%. De groei is wereldwijd.

Philips is optimistischer over de rest van het jaar. Het concern verwacht in 2023 circa 5% meer omzet dan vorig jaar, in plaats van een ‘laagcijferige’ groei. De prognose voor de winstmarge werd opgetrokken van ‘hoog in de enkelcijferige percentages’ naar ‘aan de bovenkant van hoog in de enkelcijferige percentages’. Er werden geen nieuwe ontwikkelingen gemeld in de affaire met apneuapparaten. Het orderboek daalde met 8% qua omvang.

Philips staat 6% lager op 19,58 euro. Dat heeft meer te maken met de technische positie van het aandeel dan de fundamentele ontwikkelingen, hoewel het vertrouwen nog verre van terug is.

Het aandeel vasthouden voor de lange termijn.

