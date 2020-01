Philips verkoopt huishoudelijke apparaten

Philips gaat met de verkoop van de divisie huishoudelijke apparaten zich nog sterker concentreren op medische technologie.

De cijfers over het vierde kwartaal laten een gemengd beeld zien: de omzet steeg van 5,6 naar 6,0 miljard euro, op vergelijkbare basis daalde de groei van 5% naar 3%, de nettowinst daalde van 678 miljoen naar 556 miljoen euro en op vergelijkbare basis daalde deze van 723 miljoen euro naar 550 miljoen euro. De winst per aandeel steeg van 0,76 euro naar 0,83 euro. De chart op weekbasis is geen uitnodiging voor haussiers met een koers die bovenin de bandbreedte staat en een RSI die aangeeft dat het aandeel behoorlijk overbought is.

