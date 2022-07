Philips verwacht dit jaar lagere omzetgroei

Philips heeft bij de presentatie van de kwartaalcijfers de outlook voor heel 2022 verlaagd. Philips mikt voor dit jaar nu op een omzetgroei van 1 tot 3%, waar eerder nog rekening werd gehouden met een groei van 3 tot 5%.

Philips verwacht dat de omstandigheden op de wereldmarkt zeer onzeker en volatiel zullen zijn als gevolg van geopolitieke en macro-economische factoren, al dan niet gerelateerd aan het conflict Rusland-Oekraïne.

Philips blijft verder onzekerheid en volatiliteit zien in verband met Covid. Het verwacht nog steeds dat Covid en de macro-economische effecten daarvan een negatieve invloed zullen hebben en het bedrijfsresultaat gedurende een onzekere periode negatief zullen beïnvloeden. Ook stelt bedrijf last te hebben gehad van de langdurige Covid-lockdowns in China.

Ook ziet het bedrijf tegenwind in de toeleveringsketen. Die zal naar verwachting dit jaar verder aanhouden, wat uiteindelijk resulteren in een verlies aan inkomsten en marge. “Er is momenteel schaarste in de beschikbaarheid van halfgeleiders als gevolg van de toegenomen wereldwijde vraag. Als gezondheidstechnologiebedrijf is Philips afhankelijk van de beschikbaarheid van halfgeleiders en aanhoudende schaarste kan leiden tot langere doorlooptijden en een nadelige invloed hebben op onze productiecapaciteit. Hierdoor kan niet aan de behoeften van de klant kan worden voldaan.”, zo stelt Philips.

In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van krap 4,2 miljard euro. Onder de streep restte een verlies van 20 miljoen euro. Vorig jaar boekte Philips nog een winst van 153 miljoen euro

