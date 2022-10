Philips wie durft, die koopt

Het moment is heel dichtbij gekomen dat Philips een mooie koop is.

Natuurlijk is het een blamage wat bij de onderneming is gebeurd en de koersdaling van meer dan 70% sinds de piek begin 2021. Dat zal niemand de onderneming in dank afnemen. Alles kan worden toegeschreven aan verkeerde bezuinigingen en verkeerd handelende managers.

Nu de aandelen oppakken gaat tegen de charttechnische trend in, maar de daling is doorgeschoten. Dat is gepaard gegaan met een hoge omzet. Hoopgevend is de ontwikkeling van de RSI. Weerstanden kunnen worden berekend op 23 euro en 33 euro.

