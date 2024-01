Pimco: ‘Dit jaar stagflatie of lichte krimp’

Waar de Amerikaanse economie in 2023 nog veerkracht toonde, volgt dit jaar waarschijnlijk een stagnatie of lichte krimp van de grootste economie ter wereld. Dat verwachten Tiffany Wilding en Andrew Balls, respectievelijk econoom en CIO Global Fixed Income van Pimco.

Wilding en Balls zagen dat de Amerikaanse economische activiteit in 2023 beter standhield dan verwacht. “Dit ondanks agressieve verkrappingen door de centrale banken, onrust in de banksector en geopolitieke spanningen.”

Echter, dit jaar zal de Amerikaanse groei waarschijnlijk meer in lijn komen met andere ontwikkelde landen en stagneren of zelfs licht krimpen. “De spaargelden zouden snel moeten toenemen naar de niveaus van voor de pandemie, omdat de inflatie de feitelijke waarde van het totale vermogen van huishoudens heeft verminderd. Het begrotingsbeleid zal in alle ontwikkelde landen waarschijnlijk krimpen, waarbij de economische weerstand als gevolg van hogere financieringskosten zal blijven toenemen”, schrijven Wilding en Balls.

Het recessierisico blijft volgens Wilding en Balls hoog door de stagnerende groei van vraag en aanbod in alle ontwikkelde landen.

Wat betreft monetair beleid verwacht Pimco dat centrale banken in ontwikkelde landen medio 2024 zullen beginnen met renteverlagingen, en mogelijk de Fed al iets eerder. Een uitzondering is de Bank of Japan. “Die zal haar plannen voor bescheiden renteverhogingen dit jaar voortzetten.”

Pimco ziet dat de Fed en andere centrale banken ruimte hebben om de rente agressief te verlagen als de groei vertraagt. “Toch zijn er ook scenario’s waarin de recente versoepeling van de financiële voorwaarden door de markt het werk voor de centrale banken grotendeels heeft gedaan. Die versoepeling, samen met de aanhoudende kracht van consumenten en bedrijven, kan er zelfs toe leiden dat de inflatie weer opflakkert.”

Beleggen in vastrentende waarden is volgens Pimco momenteel aantrekkelijk, gezien de aantrekkelijke yields en waarderingen en het potentieel voor veerkracht in meerdere economische scenario’s. “Deze veerkracht is vooral belangrijk na de toename van het geopolitieke risico en de marktvolatiliteit in de afgelopen twee jaar. Omdat aantrekkelijke yields kunnen worden gevonden in obligaties van hoge kwaliteit, hoeven beleggers geen stap terug te doen in kredietkwaliteit.”

