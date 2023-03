Pimco: ‘ECB blijft rente verhogen’

De Europese Centrale Bank (ECB) zal, zodra de onrust op financiële markten afneemt, de rente blijven verhogen zodat de inflatie terugkeert naar de middellange termijndoelstelling van 2%. Dat verwacht Konstantin Veit, portfoliomanager bij ‘s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Veit typeert de bijeenkomst door de ECB als dovish, “omdat de ECB, in plaats van sterke aanwijzingen te geven over haar voornemens voor de volgende monetaire beleidsvergadering in mei, koos voor een ‘schonere aanpak’ per vergadering, met de nadruk op gegevensafhankelijkheid.”

Volgens Veit was deze ECB-bijeenkomst een iets minder eenvoudige aangelegenheid dan gehoopt, aangezien regionale bankfaillissementen in de VS en zorgen rond Credit Suisse tot grotere onzekerheid en volatiliteit op de financiële markten leidden. “Desalniettemin herhaalde de ECB inderdaad dat er in haar basisscenario meer ruimte is voor renteverhogingen.”

Pimco acht een door de markt ingeprijsde piekrente van ongeveer 3,25% voorlopig niet onredelijk door de onzekerheid over de onderliggende inflatie en de huidige bezorgdheid over de financiële stabiliteit.

Geschreven door: Eddy Schekman

