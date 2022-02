Pimco: ‘Groei Europa versnelt’

De economische groei in de eurozone zal in de lente een forse versnelling laten zien en over heel 2022 uitkomen op ongeveer 4%. De inflatie daalt echter van 5% nu naar 1,5% aan het einde van dit jaar. Dat schrijft Nicola Mai, portfoliomanager bij Pimco.

Volgens Mai zal de economische groei in de eurozone de eerste maanden van het jaar nog matig zijn door verstoringen in de toeleveringsketens, hogere energieprijzen en coronagerelateerde beperkingen. Omdat de economie zich daarna normaliseert, zal deze naar verwachting in de lente een ‘vrij forse groei’ laten zien, mede door een overschot aan spaargeld en een grote inhaalvraag.

Mai ziet de inflatie in de eurozone begin dit jaar nog oplopen naar 5% op jaarbasis. Daarna zal deze gedurende 2022 echter dalen naar 1,5%. “Deze daling is mede het gevolg van aanzienlijke negatieve basiseffecten voor wat betreft energieprijzen, alsook van wegebbende effecten van knelpunten aan de aanbodzijde en het opengaan van de economieën op de kernprijzen.”

De inflatie in de eurozone valt lager uit dan in de VS en het VK door een gematigde loonstijging en het feit dat de inflatie in het verleden te laag is geweest. Ook een minder krachtige reactie van overheden in de eurozone speelt hierin een rol.

Geschreven door: Eddy Schekman

