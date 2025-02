Pimco: ‘Inflatie Amerika blijft in 2025 hoog’

De inflatie in Amerika zal dit jaar waarschijnlijk blijven steken op een ‘oncomfortabel’ hoog niveau, ondanks de groeiende kans dat de Amerikaanse arbeidsmarkt en economie afkoelt, zegt Tiffany Wilding, econoom van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco, in reactie op de jongste inflatiecijfers.

Wilding denkt dat de kerninflatie, exclusief de meer volatiele energie- en voedselprijzen, dit jaar op zo’n 3% zal uitkomen, wat boven de doelstelling van de Federal Reserve is. In januari steeg de inflatie met 0,4% ten opzichte van de maand ervoor. Dit was hoger dan verwacht, mede door een aantal categorieën waar aan het begin van het jaar doorgaans de prijzen worden verhoogd, zoals autoverzekeringen, internet/tv-abonnementen en geneesmiddelen. De recente bosbranden in Californië hebben waarschijnlijk ook bijgedragen aan hogere prijzen voor hotels en huishoudelijke artikelen, zegt ze.

De inflatiecijfers bevestigen volgens Wilding de retoriek van de Federal Reserve om de rente voorlopig stabiel te houden. “Het beleid van Trump brengt de Fed in een lastig parket. Hardnekkig inflatie doet vragen rijzen over de mate waarin de Fed uiteindelijk de twee renteverlagingen van 25 basispunten zal doorvoeren die in december in het vooruitzicht werden gesteld.

Tegelijkertijd zou een sterkere vertraging van de reële bbp-groei en arbeidsmarkt, die tot nu toe werden ondersteund door sterke immigratie, de perceptie van grotere neerwaartse risico’s voor de economie kunnen verhogen.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht