Pimco: ‘Versnelde groei EM in 2e helft 2021’

Opkomende markten zullen de tweede helft van 2021 een sterk versnellende economische groei laten zien, is de algemene verwachting. Wat beleggingen in opkomende regio’s volgens assetmanagers extra in de kaart zal spelen, is dat de immuniteit onder de bevolking groeit, de grondstoffenprijzen oplopen en het stimulerend beleid voorlopig wordt voortgezet.

Gene Frieda en Pramol Dhawan, respectievelijk strateeg en hoofd opkomende markten bij obligatiebelegger Pimco, constateren in een marktcommentaar dat het coronavirus opkomende markten zwaar heeft getroffen, maar dat de gunstige demografie helpt in het bereiken van groepsimmuniteit.

“In veel landen zijn deze jongere populaties al in hoge mate geïnfecteerd, waardoor een natuurlijke immuniteit ontstaat”, aldus de EM-specialisten. “Die compenseert de late uitrol van vaccins, waardoor het risico op besmetting van het meest kwetsbare deel van de samenleving lager is.”

Sweet spot

Daarnaast wijzen Frieda en Dhawan op verschillende externe factoren die de economische groei van opkomende markten stimuleert. Na een steil herstel zijn grondstoffenprijzen terug op niveaus die sinds 2015 niet meer zijn gezien, wat vooral de exporteurs ervan zal helpen. De reële korte-rente in de VS staat tegelijkertijd op het laagste niveau in 50 jaar, hetgeen beleggen in opkomende markten aantrekkelijker maakt.

Ook Elisabeth Colleran, portefeuillemanager obligaties opkomende markten bij Loomis Sayles, onderdeel van Natixis Investment Managers, noemt desgevraagd het extreem accomoderende monetaire beleid en hoge risicobereidheid in combinatie met heropening van economieën overal ter wereld als reden om op korte termijn “geen tegenwind” te verwachten voor opkomende markten. “In de wereldwijde jacht naar rendement, blijven opkomende markten een “sweet spot”.”

De economische opleving, die volgens de World Bank zelfs de sterkste wordt van de afgelopen 80 jaar, zorgt voor een snel herstel in de kredietwaardigheid van bedrijven, zowel in ontwikkelde als opkomende markten. Afgelopen twee kwartalen waren er bijvoorbeeld meer upgrades van BBB naar A-ratings dan afwaarderingen van BBB naar BB-ratings, wijst Colleran. “Het verwachte percentage wanbetalingen onder opkomende markten high yield-obligaties voor 2021 is een bescheiden 2,5%.”

Azië favoriet

Marktstrateeg Lale Akoner van BNY Mellon Investment Management zegt in een commentaar de komende tijd op drie succesfactoren voor opkomende markten te focussen: vaccinatietempo, monetair en begrotingsbeleid en specifieke landensituaties. “De snelheid van de uitrol van vaccinaties in Noord-Azië positioneert het als een duidelijke winnaar onder de opkomende landen.”

Ook zijn het met name de Aziatische landen die er financieel goed voorstaan, vervolgt ze. “Azië verkeert over het algemeen in een goede staat vanuit het oogpunt van monetair en fiscaal beleid, omdat de meeste landen het zich kunnen veroorloven hun beleid te verkrappen als de inflatiedruk begint toe te nemen”.

Als landeneigen risico”s bestempelt Akoner vooral “hoge dollarschulden, lage valutareserves en dubbele tekorten”. Deze opkomende markten komen onder druk te staan in een afbouwend scenario, waarin de wereldwijde financiële omstandigheden verkrappen met hogere rentestanden tot gevolg.

PGIM Fixed Income zoomt in een marktcommentaar ook in op de staatsfinanciën. Giancarlo Perasso, econoom met als aandachtsgebied Afrika en Oost-Europa, en Elizabeth Doppelt, lid van het macro-research team, valt hierbij op dat vooral de olie-exporteurs stimulerend beleid weten te combineren met lage overheidsschulden. Ook zij zien Aziatische landen als iets conservatiever gefinancierd en dus beter in staat stimulerend beleid te voeren.

Loomis Sayles” Colleran heeft momenteel ook de voorkeur aan Azië, omdat de regio als exporteur profiteert van de wereldwijd aantrekkende consumptie. Verder fungeert China meer en meer als anker voor de regio, waarbij “China, met name in high yield, de goedkoopste markt is”.

Kansen en gevaren

China”s gunstige vooruitzichten en aantrekkende binnenlandse vraag zullen volgens BNY Mellon IM”s Akoner hun weerslag krijgen op de beurskoersen. “We zien geweldige kansen in zowel de segmenten groei als waarde”, zegt ze. Twee andere landen die beleggers volgens haar kunnen overwegen zijn Taiwan en Zuid-Korea. Beide profiteren mee van het Chinese herstel en van het wereldwijde chiptekort.

Pimco”s Frieda en Dhawan zien de versnellende groei van opkomende landen hun valutakoersen doen stijgen en daarmee de vraag naar hun staatsobligaties. Voor obligaties die in lokale valuta noteren, moet wel in de gaten gehouden worden dat voldoende gecompenseerd wordt voor wanbetalingsrisico”s. Het herstel zal ook niet evenredig verlopen. Landen die sterk afhankelijk zijn van toerisme zoals Turkije, Thailand en de Dominicaanse Republiek laten waarschijnlijk een trager herstel zien.

Beleggers zullen ook een oog moeten houden op het beleid van de Federal Reserve, merkt Colleran op. Eerder dan verwachte renteverhogingen kunnen de dollar doen stijgen en valuta van opkomende landen minder aantrekkelijk maken. Ook wijst ze op politiek gemotiveerde sancties als mogelijk gevaar voor landen als China, Rusland en Turkije.

