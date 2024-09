Politieke stabiliteit in opkomende markten goed nieuws voor beleggers in debt

Gematigde verkiezingsuitkomsten in belangrijke opkomende markten stabiliseren het politiek risico. Daarnaast kunnen een afkoelende economie en renteverlagingen in de VS de vooruitzichten voor EMD een boost geven, aldus Cathy Hepworth, hoofd Emerging Markets Debt bij PGIM Fixed Income.

Het jaar 2024 is over het algemeen gunstig geweest voor schuldpapier uit opkomende markten. Ruim 70 landen – goed voor meer dan de helft van het wereldwijde BBP -houden dit jaar cruciale verkiezingen. Hoewel geopolitiek een tegenwind blijft, zijjn de verkiezingsresultaten in belangrijke opkomende markten zoals Mexico, Zuid-Afrika en India tot nu toe geruststellend.

Natuurlijk zal de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen waarschijnlijk de grootste invloed hebben op opkomende markten. Nieuwe handelsbeperkingen met China (of breder) onder een Trump- of Harris-regering zullen deflatoire verstoringen in de regio veroorzaken. Ook een economisch verzwakt China zal impact hebben op opkomende markten, vooral op korte termijn, omdat dit minder financiering en minder vraag naar wereldwijde grondstoffen impliceert.

Hoewel politiek risico al lange tijd de waarderingen in opkomende markten drukt, zullen meer relatief kalme verkiezingscycli alleen maar bijdragen aan het stabiliseren van de dynamiek die beleggen in opkomende markten zo aantrekkelijk maakt.

De huidige rendementen op staatsobligaties in harde valuta liggen rond de 6,25%, wat een buffer biedt tegen kortetermijnvolatiliteit in spreads of een stijgende Amerikaanse staatsobligatierente. Daarbij blijft het groeiverschil tussen opkomende en ontwikkelde markten boven de 2%-punt, wat een historische indicator is dat obligaties uit opkomende markten het beter zullen doen dan US high yield.

Ook de vooruitzichten voor bedrijfsobligaties uit opkomende markten blijven gunstig. Ondanks spreads die zich aan de onderkant van de bandbreedte bevinden, zijn ze met een yield van 7% nog steeds aantrekkelijk, en dat voor een investment grade beleggingscategorie. De meeste waarde zit in BB-rated bedrijfsobligaties met spreads van 320 basispunten, en sommige langlopende BBB-emittenten met spreadniveaus rond de 175 basispunten.

