Poll: over welk thema zou u uw kennis willen verreiken?

Wie als belegger rendement wil blijven maken, houdt zijn kennis natuurlijk regelmatig up-to-date. Over welk beleggingsthema zou u zich graag laten informeren in de vorm van een masterclass? Doe mee aan onze poll!

Op vrijdag 17 april a.s. vindt de allereerste BeleggersFair Kennis Update plaats; een vervolg op het populaire jaarlijkse event BeleggersFair. Tijdens de BeleggersFair Kennis Update volgen particuliere beleggers in één dagdeel drie masterclasses om hun kennis weer up-to-date te krijgen. Meer informatie over het programma volgt binnenkort op Cashcow.nl.

Vindt u dat uw beleggerskennis ook wel een boost kan gebruiken? De redactie van Cash is benieuwd waar uw voorkeur voor thema’s naar uit gaat als belegger. Doe mee aan onze poll en wellicht ziet u het thema van uw keuze wel terugkomen tijdens de BeleggersFair Kennis Update! Staat het onderwerp van uw keuze niet in onderstaande poll? Geef dan een inhoudelijke reactie onderaan dit artikel.

Over welk(e) thema('s) zou u zich graag laten informeren in de vorm van een masterclass? Groeithema’s de komende jaren

Traden met ETF’s

Is het thema gezondheid belangrijker geworden door het coronavirus?

Elektrische voertuigen: vooruitgang of een crash?

5G: Wat heeft het te bieden?

Vastgoed: worden winkelstraten levende etalages?

Wanneer gaat de rente stijgen?

Welke sectoren zijn minder gevoelig voor een recessie?

Beleggen voor later; wat mag ik verwachten?

Hoe krijg ik mijn kleinkind aan het beleggen?

Wanneer is de onderwaardering van de financials verdwenen?

Is fintech echt een bedreiging?

Goud of bitcoin?

Kansrijke modelportefeuille voor de toekomst Bekijk resultaten

