Pompen, pompen en nog eens ettelijke miljarden in de economie pompen

Centrale banken en overheden hebben voor enkele duizenden aan miljarden in de economie gepompt om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.

Duidelijk is in elk geval dat de invloed van centrale banken groter dan ooit zal zijn, vanwege de impact van de enorme opkoopprogramma’s en kredietfaciliteiten die in het leven zijn geroepen. “Zo hebben alleen de nieuwe maatregelen waar de ECB mee kwam al een omvang vergelijkbaar met 11 procent van het bbp van de eurozone”, berekent Chris Iggo, CIO van AXA Investment Managers. “Het adagium lager voor langer is meer van toepassing dan ooit.” De rente zal volgens hem de komende 20 jaar superlaag zijn.

Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA Group: “De maatregelen die de economie moeten stimuleren dienen twee doelen: opvangen van inkomensverlies en het overeind houden van het productieapparaat. Dit kan niet inflatoir zijn. De aanbodschok kan worden gezien als een enorme onderbezetting van het productieapparaat, terwijl de capaciteit grotendeels intact is. Als de vraag weer normaliseert zal de druk op de inflatie blijven bestaan.”

De lockdown van de economie zal volgens de OESO de groei van de wereldeconomie vertragen tot 1,5% in 2020, wat als optimistisch kan worden ervaren. Fed-president James Bullard van St Louis verwacht dat de werkloosheid in de VS kan oplopen tot 30% bij een grootschalige uitbraak van de longziekte. Het IMF verwacht een recessie die minimaal zo groot zal zijn als die van 2008. In de VS en de Eurozone leidde dat tot een krimp van 4% in 2009.

Dat is weinig vergeleken met de economische teruggang van 9% in Japan, 8% in Duitsland en de groeidaling in China van 15% naar 6%. In alle gevallen was de teruggang kort en trok de economie in 2010 alweer aan. De onheilsprofeten beginnen over elkaar te struikelen, zo verwacht het Duitse onderzoeksinstituut Ifo dat de Duitse economie in het slechtste geval dit jaar met 20% zou kunnen krimpen. “2020 wordt het slechtste economische jaar sinds de jaren dertig”, meent Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders. Maar hij ziet een lichtpuntje: “In 2021 kan de wereldeconomie met 7,2% te herstellen.”

