Positief beeld voor Europese aandelen

De opleving op de wereldwijde markten is sterker dan eerder werd aangenomen, zegt Steven Bell, hoofdeconoom van Columbia Threadneedle. “Ja, de kerninflatie blijft hardnekkig en neemt in Europa zelfs toe. Maar de zorgen over een nieuwe kredietcrisis zijn de kop ingedrukt en dat heeft gevolgen voor de rentes.”

De Amerikaanse centrale bank zal op 3 mei de rente verhogen. “Wat alle besluiten na die datum betreft, gaat het afhangen van nieuwe economische cijfers. Mijn verwachting is dat die zullen wijzen op weinig of geen verdere verhoging.”

Amerikaanse recessie

De sociale uitkeringen in de VS stegen met 8,7% als gevolg van de inflatie-indexatie. En hoewel een kredietcrisis is afgewend, neemt het aantal leningen dat wordt verstrekt aanmerkelijk af, zegt Bell. “Daarnaast heeft het instorten van de woningmarkt gevolgen voor aanverwante sectoren en hebben Amerikaanse bedrijven veel last van druk op de marges. Er is al gesneden in de CAPEX en de volgende stap is dat er minder vacatures zullen zijn. Ik verwacht tegen het einde van het jaar een recessie in de Verenigde Staten.”

Europa daarentegen, vervolgt Bell, profiteert nog altijd van de dalende energieprijzen. Bovendien neemt het consumenten- en ondernemersvertrouwen toe. “De kerninflatie blijft wel aanzienlijk en met een lage werkloosheid zal de ECB de rente waarschijnlijk blijven verhogen. Tegen het einde van het jaar zou die zelfs hoger kunnen zijn dan in de VS, als mijn recessievoorspelling juist is en de Fed de rente in de VS verlaagt. Dat is een grote ommekeer.”

Ook de vooruitzichten voor het Verenigd Koninkrijk zijn interessant, vindt Bell. “Het pessimisme van afgelopen herfst en winter was overdreven. De sociale uitkeringen gaan deze maand met maar liefst 10,1% omhoog, dus consumenten zullen meer te besteden hebben. Dit betekent geen hausse, maar het is wel een aanhoudende groei die de Bank of England niet had verwacht. Dus zal ook in het VK de rente waarschijnlijk nog wat stijgen.”

Hoewel de Britse inflatie dus te hoog blijft, is de looninflatie in de privésector gedaald van 7% op jaarbasis drie maanden geleden naar 1,2% nu, zegt Bell. “Zelfs als die opnieuw wat stijgt, zal de BoE niet bang zijn dat het streefcijfer van 2% in 2024 niet kan worden gehaald. Daarnaast moet de centrale bank verder kijken dan de stimulans van de consumptie, want er wordt flink wat tegenwind verwacht door een huizenrecessie.”

Volgens Bell zou het einde van de renteverhogingen in de VS een stimulans moeten zijn voor risicovolle beleggingen. “Maar de vooruitzichten op een Amerikaanse recessie vertroebelen dat beeld. Wij zijn wat betreft aandelen momenteel neutraal gepositioneerd. Betere economische cijfers vertalen zich gewoonlijk in hogere winsten en dat betekent waarschijnlijk dat Europese aandelen het beter zullen gaan doen dan Amerikaanse. Het wijst ook op een hernieuwde zwakte van de dollar ten opzichte van de euro. Het Britse pond zou hier ook van moeten profiteren, maar minder sterk. Daarnaast zijn Britse aandelen nog steeds relatief goedkoop, terwijl de vooruitzichten wat beter zijn. Economisch herstel en een zwakkere dollar zouden ook aandelen uit opkomende markten moeten aanjagen.”

