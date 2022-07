Positief korte termijn signaal Prosus

Het aandeel Prosus moest dinsdag 1,6% prijsgeven. YTD noteert het aandeel een min van 10%. Dat is beter dan de AEX (-12%). Volgens Investtech is het aandeel totaal gezien licht positief voor de middellange termijn.

Investtech: “Prosus is door de bovenkant van het neerwaartse trendkanaal gebroken. Dit geeft in eerste instantie een verzwakking van de dalende trend aan, of het begin van een meer horizontale trend. Het aandeel test de steun bij 67.00 euro.”

“Een opwaartse reactie mag verwacht worden, maar een neerwaartse doorbraak door de 67.00 euro betekent een verkoopsignaal. De positieve volume balance is een positief korte termijn signaal. Het aandeel is totaal gezien technisch licht positief voor de middellange termijn.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht