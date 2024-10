Positief marktsentiment AEX, maar geen stijgende trend

AEX-index is door de bodem van het opwaartse trendkanaal gebroken.

Dit geeft in eerste instantie een verzwakking van de stijgende trend aan, of het begin van een meer horizontale trend. De index heeft steun rond 860 punten en weerstand rond 922 punten. De RSI-curve laat een dalende trend zien, dit kan een vroeg signaal zijn voor het begin van een dalende trend van de koers. De index is totaal gezien technisch licht positief voor de middellange termijn.

Er is duidelijk sprake van een positief beurssentiment. Markten worden geholpen door de lagere olieprijs en de afnemende angst voor een ongewenste escalatie in het Midden-Oosten.

De Japanse yen daalde maandag in waarde tot meer dan 153,5 per dollar en bereikte een dieptepunt in bijna drie maanden nadat de regerende coalitie haar parlementaire meerderheid verloor bij de verkiezingen van het weekend, waardoor de vooruitzichten voor de renteverhogingen van de Bank of Japan werden vertroebeld. De Liberaal-Democratische Partij en haar coalitiepartner Komeito verloren sinds 2009 de meeste zetels in het Lagerhuis, wat de politieke en economische onzekerheden deed toenemen en de normalisatieplannen van de centrale bank verder bemoeilijkte. Ondertussen zal de BOJ donderdag een besluit nemen over het monetaire beleid, hoewel het beleid naar verwachting ongewijzigd zal blijven. De zwakte van de yen leidde vorige week tot nieuwe verbale interventies van de Japanse autoriteiten, waarbij een verdere daling tot het niveau van 160 de mogelijkheid van een nieuwe valuta-interventie verhoogde. Extern bleef de lokale valuta onder druk staan van een sterke dollar, te midden van verwachtingen van voorzichtigere renteverlagingen door de Federal Reserve en weddenschappen dat Trump in november zal winnen.

