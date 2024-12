Positieve beoordelingen Besi

Het aandeel Be Semiconductor Industries NV (Besi) sloot op 122 euro na 5,0% te zijn gestegen.

Dit was de vijfde dag op een rij dat het aandeel steeg. De afgelopen week is het aandeel 12,3% gestegen. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 119 euro in een omgekeerd-kop-schouder patroon. Dit genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume en een verdere stijging tot 140 euro in de loop van vier maanden is waarschijnlijk.

Bank of America gaat stapje verder

De aandelen van Besi stegen met ongeveer 5% nadat BofA Global Research de Nederlandse leverancier van halfgeleiderapparatuur heeft opgewaardeerd van “neutraal” naar “kopen”. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename in de vraag naar hybride. BofA benadrukt een herstel in de vraag naar de tools van Besi en de acceptatie van hybride bonding, het belangrijkste product van het bedrijf, dat in de komende 12 maanden een sterke groei zal doormaken, vooral gedreven door AI- en smartphone-applicaties.

Volgens de makelaar is het een kwestie van ‘wanneer’ en niet ‘of’ hybride bonding zal doorbreken. Ze modelleren voor volgend jaar 66 eenheden van HB/TCB-verzendingen, met een verwachte stijging tot 175 in 2030, ondersteund door de groei in smartphones en servers. Besi heeft enkele tegenslagen ervaren bij de invoering van hybride bonding, omdat sommige klanten hun bestellingen hebben uitgesteld naar 2024. BofA verwacht echter dat deze problemen in 2025 zullen worden opgelost. Hoewel de exacte timing van de adoptie onduidelijk blijft, gelooft BofA dat de risico/beloning bij de huidige aandelenkoers naar boven is scheefgetrokken en verhoogt zijn koersdoel met 22% tot 149 euro.

