Positieve flow voor Flow Traders

Het aandeel Flow Traders verloor donderdag 1,2% en daalde naar 24,26 euro. Maar Investtech ziet toch een positieve ontwikkeling en vindt het aandeel trendmatig positief op de middellange termijn.

Investtech: “Flow Traders klom woensdag 0.3%, met een slotnotering van 24,56 euro. We moeten terug naar april 2023 om een hogere slotkoers te vinden voor het aandeel. De afgelopen maand is het aandeel 12.4% gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 20.30 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

