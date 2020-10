Positieve impulsen voor aandelen

Europese aandelenmarkten putten op de laatste beursdag van de week enige hoop.

Beleggers zien het als hoopgevend dat de Amerikaanse toezichthouder toestaat dat het medicijn remdesivir van Gilead mag worden gebruikt bij de behandeling van corona. Bovendien is er enig vertrouwen in een positieve afloop van de onderhandelingen over de stimulerende maatregelen die de Amerikaanse regering gaat nemen. In het VK mag het consumentenvertrouwen zijn verslechterd, maar dat is niet ten koste gegaan van de winkelverkoop. Deze steeg met 1,5% in september, beduidend hoger dan de raming van 0,4%. In China wordt gevreesd dat de overheid genoegen zal nemen met een vertraging van de groei in de komende 5 jaar.

De DAX opent vandaag 0,7% hoger en de FTSE 100 +0,8%. De AEX komt stroperig in beweging met een winstje van 0,1%. Azië is verdeeld. Nikkei +0,3%, Shanghai -0,9%, Sensex +0,4%, Kospi +0,2% en Australië -0,1%.

Euro/dollar 1,1818. Euro/yuan 7,8686. Goud +0,2% op 1.906,90. Brent -0,5% op 42,23 dollar. Duitse Bunds en US Bonds onveranderd op min 0,57% en 0,85%.

