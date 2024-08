Positieve ontwikkeling trend AEX

De Europese aandelenmarkten zijn in afwachting van wat Fed-president Powell later vandaag in Jackson Hole gaat zeggen over het rentebeleid. Het zal eerder tegen- dan meevallen, omdat de markten sterk vooruit zijn gelopen op een renteverlaging in de VS. Maar wat als dat geen halfje maar een kwartje gaat worden?

De kernconsumentenprijsindex in Japan, exclusief vers voedsel maar inclusief brandstofkosten, steeg in juli 2024 met 2,7% j-o-j, de hoogste stand sinds februari, in lijn met de verwachtingen. De kerninflatiemeter versnelde ook voor de derde achtereenvolgende maand, na een stijging van 2,6% in juni. De kerninflatie in Japan blijft nu al meer dan twee jaar ruim boven de doelstelling van 2% van de Bank of Japan, wat de havikistische verschuiving van de centrale bank dit jaar ondersteunt. De BOJ veranderde in maart het monetaire beleid, verhoogde de rente voor het eerst sinds 2007 en maakte een einde aan acht jaar van negatieve rentes te midden van stijgende lonen en hoge inflatie. De centrale bank volgde vervolgens met een nieuwe renteverhoging in juli, waarbij de rente werd verhoogd van bijna nul, terwijl ze aangaf bereid te zijn de rente verder te verhogen. De havikistische kanteling leidde echter tot een sterke yen-rally die een grote afwikkeling van populaire carry trades veroorzaakte, waardoor de financiële markten schokten. bron: Bureau voor de Statistiek van Japan.

Rente Japan is laag gezien de inflatie.

Amerikaanse futures staan hoger, maar dat is slechts een herstel na de verliezen van gisteren. De Nasdaq daalde met 1,7%. Europa en Azië zijn afwachtend. Euro/dollar is 1,1126. Brent +0,1% op 77,33 dollar.

De trend van de AEX geeft aan dat de inzdex klaar is voor een stijging van het marktgemiddelde.

