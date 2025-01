Positieve trend Aegon

Aegon klom dinsdag 0,6% naar 6,31 euro. Het zette daarmee de positieve trend van dit jaar voort. Investtech meent dat een verdere stijging waarschijnlijk is.

Investtech: “Aegon ontwikkelde zich positief en steeg maandag 0,4% naar een slotstand van 6,27 euro. Het aandeel is niet op een hogere koers gesloten sinds 2015. Het aandeel is hiermee 15 van de laatste 19 dagen gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft marginaal de weerstand rond 6,24 euro verbroken en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Aegon verbreekt weerstand

