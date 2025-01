Positieve trend Besi

BE Semiconductor Industries (Besi) sloot woensdag 1,4% lager op 144,70 euro. Ondanks deze daling zit het aandeel Besi de afgelopen maanden in de lift, al kan het zeker nog niet tippen aan de koers van 178 euro op 7 maart vorig jaar. Investtech vindt het aandeel technisch positief voor de middellange termijn.

Investtech: “Besi heeft de opwaartse trend naar boven toe verbroken. Dit maakt een nog snellere stijging mogelijk. Is sterk gestegen na een koopsignaal van een omgekeerd-kop-schouder patroon bij de doorbraak van de weerstand bij 119. Het koersdoel van 140 is nu bereikt, maar het patroon voorspelt een verdere stijging. Het aandeel heeft steun rond 133 euro en weerstand rond 170 euro. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een verkoopsignaal. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”

