Positieve trend Vopak

Na een geweldig 2024 doet het aandeel Vopak het dit jaar veel kalmer aan, al was woensdag wel een heel goede dag. Het aandeel steeg YTD 0,8%. Gisteren noteerde het aandeel onveranderd. Investtech is positief gestemd over het aandeel van de tankterminal operator.

Investech: “Vopak sloot woensdag op 44.46 euro na 5.2% te zijn gestegen. We moeten terug naar 14.februari 2024 om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 9.5%. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Verdere stijging Vopak waarschijnlijk

