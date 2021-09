Post-corona: hoe ziet de financiële en monetaire wereld eruit?

Gaan er na de coronacrisis totaal nieuwe tijden aanbreken in de financiële en monetaire wereld? Deze vraag wordt beantwoord door enkele topeconomen tijdens het macro-panel van de BeleggersFair.

Het einde van de coronacrisis is in zicht. Ook de BeleggersFair mag op 15 oktober als vanouds weer plaatsvinden in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Maar dat houdt niet in dat alles weer bij het oude is. Sterker nog, er gaan geluiden op dat er vanuit de niet eerder ervaren omstandigheden totaal nieuwe tijden aan gaan breken.

Massale steun van centrale banken is eindig, maar wanneer dan? De rente, hebben wij daar de bodem van gezien? Inflatie, tijdelijk of lang en heftig? Wat voor crisis was/is het nu eigenlijk? Gaan wij monetair gezien totaal nieuwe koersen zien of komt het uiteindelijk toch allemaal weer neer op het oude?

Grote vragen met een wereldwijde impact op eenieder waarop ons top-panel antwoord gaat geven. Onder leiding van dagvoorzitter Charles Groenhuijsen delen twee economen hun visie met het publiek: Bert Colijn (senior econoom bij ING) en Edin Mujagić (hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer).

Het macro-panel vindt plaats van 11.20 tot 11.55 uur.

Spreker: Bert Colijn

Senior Econoom ING

Bert Colijn is Senior Econoom bij ING in Amsterdam. In zijn werk focust hij zich met name op economische, politieke en monetaire ontwikkelingen in de eurozone. Hij wordt hiervoor regelmatig geciteerd in nationale en internationale media. Ook stuurt hij een team van internationale economen aan. Hij werkt sinds 2015 bij de bank.

Voor ING werkte hij bij denktank The Conference Board in Brussel waar hij zich vooral bezighield met structurele ontwikkelingen in de Europese economie. Hij heeft een bachelor en master in internationale economie van de Rijksuniversiteit Groningen waar hij is afgestudeerd op financiële stabiliteit in Europa.

Spreker: Edin Mujagić

Hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer

Edin Mujagić is hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer en heeft macro-economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg waar hij zich heeft gespecialiseerd in monetaire economie en de centrale banken. Daar schrijft en spreekt hij regelmatig over in landelijke dagbladen en online platformen als FD, Telegraaf, IEX, VEB, Cashcow, BNR en Radio1.

Van zijn hand zijn ook boeken verschenen, waaronder ’10 jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt’ (2009), ‘Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen’ (2012) en ‘Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816’ (2016). In de zomer van 2021 is zijn nieuwste boek uitgebracht: ‘Keerpunt 1971: over staatsschuld, werkende armen en nieuwe economische groei’.

