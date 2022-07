PostNL daalde met 18,04%

Het aandeel PostNL eindigde op 2,51 euro na een daling van 2,3%.

Investtech: “Het aandeel is hiermee voor de zevende dag op een rij gedaald en de afgelopen maand is het aandeel 18,04% gedaald. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 18 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat drie keer zoveel is als de normale omzet per dag.”

“Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 3,00 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

