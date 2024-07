PostNL een overnamekandidaat?

Het speculatieve karakter van PostNL is toegenomen, omdat UPS niet uitsluit PostNL te willen overnemen, aldus De Telegraaf.

Waar rook is, is vuur, zullen we maar zeggen. Bij PostNL moet in ieder geval iets gebeuren. Het bestaande management is niet in staat om in te spelen op de gewijzigde marktomstandigheden. Het gevolg is tegenvallende resultaten.

Het aandeel noteert 1,25 euro. De chart wijst uit dat overnamegeruchten in goede bodem zal vallen.

