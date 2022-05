PostNL hard onderuit na winstwaarschuwing

PostNL viel gisteren met 12,85% en eindigde op 2,69 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 12 maart 2020, toen de daling 13,84% bedroeg. Het aandeel doorbrak de steun bij 2,98 euro in een rechthoek patroon. Dit genereerde een verkoopsignaal met een toenemend handelsvolume en een verdere daling tot 2,57 euro in de loop van acht maanden is waarschijnlijk. Er was bovendien een hoge omzet.”

Het forse koersverlies heeft te maken met de tegenvallende resultaten. De winst zal 16% lager uitkomen dan een eerdere raming, zodat een optimist kan zeggen dat de koersdaling eigenlijk nog wel meevalt. In Q1 daalde de omzet naar 806 miljoen euro van 962 miljoen vorig jaar. De winst daalde naar 16 miljoen euro van 136 miljoen vorig jaar. De terugval van de resultaten heeft te maken met het wegvallen van volume door het weer opengaan van de economie plus nieuwe lockdowns in China, hogere loonkosten en hogere brandstofkosten.

Op 2,30 euro ligt een steun. Daarna volgt 1,00 euro. De chart geeft aan dat het aandeel oversold is, maar dat kan niet overtuigen in het huidige beursklimaat.

