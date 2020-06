PostNL is een knaller

PostNL schoot gisteren met 17,96% omhoog naar 1,71 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 7 juli 2014, toen de stijging 18,59% was. Het aandeel is hiermee 17 van de laatste 24 dagen gestegen. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 47 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vijf keer zoveel is als de normale omzet per dag.”

De koersstijging heeft te maken met de meevallende toename van de pakketbezorging. Het aandeel is niet extreem duur met een koers/winst van 13 en een koers/omzet van 0,24. Het heeft er dus veel van weg dat te veel negatieve verwachtingen in de koers zitten verdisconteerd. De trend staat op het punt om te buigen van een daling naar een stijging.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14987 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht