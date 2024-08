PostNL: Mist kwaliteit. Het is een gokaandeel

PostNL NV (PNL) daalde met een lichte 1.4% en eindigde op 1.26 euro.

Het aandeel is hiermee voor de zevende dag op een rij gedaald. De afgelopen week is het aandeel 8.1% gedaald. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, meent Investtech.

PostNL is niets anders dan een gokaandeel. Het bedrijf houdt veel te veel vast aan oude diensten zal de bestelling van post in zijn huidige vorm. Bij mij in China wordt geen brief meer gepost en bezorgd. De brievenbus is al vele jaar leeg. Alles wordt hier bezorgd elektronisch of via pakketdiensten, waarbij je zelf de pakketten moet afhalen bij een servicepunt bij jou op de compound.

De ondergrens van de bandbreedte ligt op 1,20 euro. Fundamenteel is een vergelijkbare bodem ver te zoeken. Alleen zal de overheid het bedrijf nooit failliet laten gaan.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20060 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht