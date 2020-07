PostNL stijgt veel harder dan AEX

PostNL blijft een charmant aandeel, ook nadat koers gisteren met 0,8% was gestegen tot 1,99 euro.

Dit was volgens Investtech de zevende dag op rij dat het aandeel steeg. “Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is technisch gezien licht positief voor de middellange termijn.”

De charme voor PostNL zit niet bij de groei, wat tot uitdrukking komt in de waardering. De marktkapitalisatie bedraagt slechts 30% van de omzet. De charme zit bij het feit dat PostNL in principe een beursgenoteerd staatsbedrijf is, omdat de overheid het nooit failliet zal laten gaan. Bij een koers van 1,99 kunnen beleggers zich nauwelijks een buil vallen. Het is een kwestie van in een dalende markt bijkopen en ooit op een hoger niveau met winst van de hand doen. Verlies lijden met PostNL is niet nodig.

PostNL is de afgelopen 12 maanden met 23% gestegen bij een winst voor de AEX van 1%.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

