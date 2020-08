Powell geen bedreiging opgaande beweging AEX

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag op zoek gaan naar de positieve aanknooppunten in de speech van Fed-president Powell tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole. De conclusie is dat het Fed-beleid geen bedreiging is voor de opgaande beweging van de AEX.

De strijd om TikTok gaat door. Nu wil ook Walmart een meerderheidsbelang in de onderneming, daarbij gesteund door Alphabet en SoftBank. Eigenaar ByteDance zal in de komende dagen moeten beslissen met wie ze in zee wil: Microsoft, Walmart en partners of Oracle

Azië regeert rustig op de wijzing in het monetaire beleid van de Fed met hogere koersen. Nikkei +0,4%, Shanghai +0,1%, Kospi +1,0%, Hong Kong +0,6% en Australië -1,0%. US futures staan 0,5% in de plus. Trump heeft de nominatie geaccepteerd voor de Amerikaanse presidentsverkiezing.

Euro/dollar 1,1831. Euro/yuan 8,1363. Goud +0,3% op 1.934,75. Brent -0,1% op 43,01 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,40%. US Bonds +0,03 op 0,77%.

De AEX (562,41) heeft op dagbasis nog een lage RSI. De opwaartse kracht wordt onderstreept door de lichte wijziging van de bovengrens van de bandbreedte.

