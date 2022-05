Powell is niet gek

Fed-baas Powell is niet gek. Hij weet dondersgoed dat een crash op de aandelenmarkten hand in hand gaat met een sterke economische teruggang.

Als bankpresident was Powell dan ook extra voorzichtig bij de toelichting op de renteverhoging van een half procent. Aan een verhoging van 0,75% hebben de bestuursleden niet gedacht.

Daarmee is niet gezegd dat de periode van stijgende rente voorbij is. Integendeel. Alleen de angst voor een agressieve stijging is weggenomen. Het beleid blijft gericht op een herstel van de prijsstabiliteit. Powell is er zich van bewust dat de stijgende inflatie zwaar drukt op de schouders van mensen met lagere inkomens. Beleid een gezicht geven kan geen kwaad, zeker in een periode van sterk stijgende prijzen.

Analisten en economen zien in de uitspraken van Powell een voorbode dat er geen recessie komt. De prognose is op los zand gebouwd. Het model van Trading Economics geeft aan dat in de belangrijke economische landen geen recessie zal ontstaan in de komende 12 maanden.

Gisteren stegen de Amerikaanse indices met rond de 3%. Los van tussentijdse correcties is ruimte voor een verdere stijging naar de bovengrens van de bandbreedte. Zo kan de S&P 500 stijgen van 4.300 naar 4.600, de Nasdaq van 12.964 naar 14.200 en de Dow Jones van 34.601 naar 36.000.

