Prijsontwikkeling goud en olie biedt hoop

Grafiek van de Week Fidelity: Olie vs goud – twee kanten van de heropening van de wereldeconomie.

Fidelity International kijkt deze week in haar Grafiek van de Week naar de afvlakking van de goudprijs en de opleving van de olieprijs. De omgekeerde correlatie tussen de twee suggereert dat beleggers rekening houden met een heropening van de wereldeconomie en het opheffen van reisbeperkingen dankzij de covid-19-vaccins die binnenkort beschikbaar zijn.

Olie en goud zijn de Jekyll en Hyde van de financiële markten: olie heeft de neiging om goed te presteren in tijden met een sterke economische vraag naar goederen en diensten. Goud wordt vooral ingezet als waardeopslag ter bescherming tegen inflatie. Toen de coronapandemie de wereld begin 2020 tot stilstand dwong, werd de relatie tussen olie en goud tot nieuwe extremen opgerekt: de goudprijs steeg terwijl de olieprijs daalde.

Fidelity International ziet echter positieve vooruitzichten voor olie op korte termijn. De ontwikkeling van covid-19-vaccins kan helpen de vraag naar olie te herstellen tot bijna het niveau van vóór de pandemie. Door een beperkt aanbod wegens gebrek aan kapitaalinvesteringen in de productie in de VS en Europa, kan de oliemarkt in de tweede helft van 2021 verkrappen waardoor een opwaartse druk op de olieprijzen kan ontstaan.

Goud heeft eerder dit jaar een enorme vlucht genomen, mede door de verwachting dat de rente lang laag zal zijn, maar de prijsopstuwende krachten lijken af te nemen. Hoewel er bij goud nog steeds bottom-up alfa-kansen bestaan, denkt Fidelity dat de goud/olie-ratio volgend jaar waarschijnlijk verder daalt naarmate de heropening van de wereldeconomie op gang komt.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht