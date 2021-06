Prijssprong inflatie. Wat te doen met aandelen en obligaties?

Prijzen in Amerika stijgen sterker dan verwacht. De inflatie in de VS steeg tot 5,0% in mei van 4,2% in april. De prijssprong wordt mede veroorzaakt door de economische crisis van vorig jaar door het coronavirus.

Beleggers moeten de komende jaren rekening houden met structureel hogere inflatie, waardoor onder meer hoog dividendaandelen interessant worden. Daarop wijzen Pascal Blanqué en Vincent Mortier, respectievelijk Group CIO en deputy-CIO bij Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Volgens Amundi is een combinatie van factoren de oorzaak van inflatoire tendensen, waaronder het conjunctuurherstel nu landen de pandemie onder controle proberen te krijgen en maatregelen loslaten.

Ook de enorme budgettaire stimulansen in de VS, knelpunten in de toeleveringsketen, een opgekropte vraag, opgepot spaargeld en opwaartse druk op de lonen leiden tot een hogere inflatie. ‘Bovendien zal president Bidens infrastructuurplan waarschijnlijk eind 2021 door het Amerikaanse Congres worden goedgekeurd, waardoor het effect ervan zich vooral in 2022, 2023 en op langere termijn zal aftekenen.’

Grote gevolgen

De hogere inflatie heeft grote gevolgen voor beleggingen. Bij obligaties rechtvaardigen de stijgende rente en de inflatie een voorzichtiger en actievere houding ten aanzien van duration. Vooral de hoger gewaardeerde aandelen kunnen door de stijgende inflatie een deuk oplopen, waardoor Amundi nu een risico-neutrale houding hanteert.

In plaats daarvan moeten beleggers volgens Amundi de voorkeur geven aan de meerjarige rotatie van groeiaandelen naar waarde-aandelen, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Aandelen die blootgesteld zijn aan grondstoffen en infrastructuur, en aandelen met een hoog dividend kunnen interessant zijn tijdens hogere inflatie.

