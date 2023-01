Private markten veranderen door de toestroom van particuliere beleggers

Private assets worden steeds toegankelijker voor particuliere beleggers en dat verandert de markt, merkt Georg Wunderlin, global head of private assets bij Schroders.

De private markten blijven zich ontwikkelen, en naarmate dat gebeurt, worden zij breder toegankelijk voor beleggers. Vooral de belangstelling van vermogende beleggers neemt toe. Naast de traditionele institutionele beleggers is al enkele jaren spraken van instroom van kapitaal uit particuliere bronnen. Wunderlin noemt dat de democratisering van private assets.

Regulering van private markten

De private sector is nu veel meer gereglementeerd en dat is een welkome ontwikkeling, volgens Wunderlin. Terwijl de publieke markten krimpen, blijven de private markten groeien. Regelgevers willen de groeiende particuliere markten toegankelijk maken voor particuliere beleggers. Maar dat moet wel veilig zijn. Dat leidde tot de opkomst van nieuwe typen fondsen, zoals long-term asset funds (LTAF) in het VK en Europese long-term investment funds (ELTIF).

Winst te behalen in de kenniskloof

Waar volgens Wunderlin nu meer vooruitgang nodig is, is in het kennisniveau van beleggers. Het is belangrijk dat beleggers begrijpen wat ze doen, inzicht hebben in de risico’s. Ze moeten duidelijk weten in hoeverre zij de illiquiditeit van beleggen in private assets kunnen dragen. Zij moeten begrijpen dat het streven naar een hoger rendement via private assets gepaard gaat met het opofferen van enige liquiditeit.

Private markten kunnen profiteren van democratisering en digitalisering

De particuliere markten waren lang beperkt tot private equity en vastgoed. De afgelopen 15 jaar is er ook meer gebruik gemaakt van private debt en infrastructuur. Nieuwe groeimarkten zijn wellicht natuurlijk kapitaal en digitale activa. Door de opkomst van blockchain en digitale tokens kan de private sector beleggen met kleinere bedragen mogelijk maken. Ook de kosten voor de overdracht van activa kunnen dan dalen. Op dit moment zijn transacties zeer complex en duur. Dan maakt beide trends, de democratisering en digitalisering, zeer interessant. Wunderlin verwacht dat de private markten over vijf tot tien jaar verdubbeld zijn.

Particuliere beleggers hebben andere behoeften dan institutionele

Particuliere beleggers zullen waarschijnlijk één belegging in private assets per jaar doen. Bijgevolg moet de portefeuille anders worden samengesteld en is er vraag naar meer gediversifieerde portefeuilles, bijvoorbeeld private equity, private debt en infrastructuur gecombineerd in één portefeuille. Het kan ook gediversifieerd zijn binnen één activaklasse, bijvoorbeeld een Azië-fonds of een thematisch fonds. Dat is anders voor institutionele beleggers.

Particulier kapitaal maakt nog steeds hooguit 10-15% van het totale kapitaal uit dat jaarlijks naar private markten stroomt. Maar het groeit elk jaar. Wunderlin verwacht dat er meer kapitaal naar thema’s zoals duurzaamheid of innovatie zal stromen.

Wat verwachten particuliere beleggers?

Particuliere beleggers rekenen op een rendement dat rond de 8-15% ligt. Een zeker passief inkomen van ongeveer 4-5%, waar institutionele beleggers naar streven, is niet echt wat een particuliere belegger zoekt. Strategieën met een zeer hoog risico zijn soms gewild, maar volgens Wunderlin moeten die niet aan een bredere markt worden aangeboden.

Schroders kiest zelf meer voor secondaries en co-investeringen, in plaats van investeringen in private-equityfondsen. De reden hiervoor is een snellere inzet en een kortere looptijd. Dit betekent dat liquiditeit sneller in investeringen wordt gestoken en sneller terugkomt. Sommige investeringen vinden plaats in semi-liquide fondsen, waarin een zekere mate van liquiditeit is ingebouwd. Een belegger wil zijn kapitaal snel aan het werk zien.

