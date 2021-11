Profiteren van crisisspread

De wereldwijde high yieldmarkt ziet in 2022 een recordaantal upgrades van high yieldbedrijven naar investment grade.

“Dit biedt lange termijnbeleggers kansen, met name Chinees vastgoed is interessant”, stelt Martin Reeves, hoofd Global High Yield bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) in zijn Global High Yield Outlook.

Reeves stelt dat na drie goede jaren in de high yieldmarkt de kredietwaardigheid van non-investment grade bedrijfsobligaties nu sterker is dan ooit tevoren en dat de spreads daardoor begrijpelijkerwijs laag zijn. Te laag, vinden sommige beleggers, gezien de toekomstige risico’s.

Reeves denkt echter dat fundamentals in de komende tijd verder zullen verbeteren. “Net als 2021 zal 2022 waarschijnlijk weer een jaar worden waarin de creditspread kan worden opgestreken. Er zal waarschijnlijk volatiliteit zijn en het is cruciaal om op koers te blijven en dip te kopen”, stelt de LGIM-specialist.

Sterk herstel Chinees vastgoed

Uiteraard zullen er in 2022 ook downgrades zijn van bedrijven naar non-investment grade. Het aantal van deze zogenaamde fallen angels zal echter laag zijn maar niettemin kansen bieden voor beleggers. Volgens Reeves is Chinees vastgoed een sector om in de gaten te houden. “Dat is een sector die in 2022 waarschijnlijk sterk zal herstellen.”

Reeves meent dat beleggers te snel zijn uit de Chinese vastgoedsector zijn gestapt, een voor China essentiële economische sector die niet snel verdwijnt. “Nieuwe beleggers zullen geleidelijk de plaats innemen van de beleggers die zijn uitgestapt en, op voorwaarde dat er fundamentele economische kracht in een sector is, zullen de obligaties weer opveren, zelfs als er enkele herstructureringen zijn.”

Inflatie

Reeves maakt zich niet te druk om de impact van inflatie op rentecurves. High yield obligaties zijn minder gevoelig voor renteschommelingen omdat de gemiddelde looptijd korter is. Bedrijven zullen zich nog steeds aantrekkelijk kunnen blijven herfinancieren.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16726 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht